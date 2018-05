ČSSD si umí představit další debatu o rozdělení resortů, uvedl Brabec. Rozhodnutí je ale na Babišovi

„Na posledním jednání nám bylo naznačeno, že si sociální demokraté umějí představit ještě nějakou debatu o rozdělení resortů, ale nebylo to specifikováno,“ uvedl Brabec. Dodal, že on jedná o programové části dohody a rozdělení resortů je věcí předsedy ANO Andreje Babiše. Ten to odmítl komentovat s tím, že jednání proběhne ve středu večer.

Ministryně obrany Karla Šlechtová (ANO) při příchodu na jednání vlády v demisi nechtěla situaci komentovat. „Je to politické vyjednávání. Je to na premiérovi Andreji Babišovi, co vůbec udělá, co on sám chce. Jaká ministerstva chce, jestli se zbaví ministerstva vnitra, ministerstva práce a sociálních věcí i ministerstva obrany, to jsou všechny tři silové resorty, to je čistě na něm,“ uvedla jen.

Ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová (ANO) novinářům řekla, že její tým zatím pracuje. Plánuje, že se po odchodu z kabinetu vrátí k práci expertky na financování zdravotnictví a sociálních věcí. S Babišem o svém případném angažmá v nějaké státní organizaci zatím nejednala.

ANO a ČSSD se sejdou nad konečným zněním návrhu programového prohlášení

Vyjednavači ANO a ČSSD se ve středu v podvečer sejdou nad konečným zněním návrhu programového prohlášení potom, co v pondělí předsedové ANO Babiš a ČSSD Jan Hamáček dospěli k textu koaliční smlouvy, který je podle Hamáčka akceptovatelný pro sociální demokracii.

Podle předsedy ČSSD byly vyřešeny všechny záležitosti ohledně pojistek, které strana v koaliční smlouvě chtěla mít. S přesným zněním návrhu dohody chce seznámit nejprve v pátek vedení ČSSD.

Brabec v úterý pozdě večer dostal od místopředsedy ČSSD Jiřího Zimoly upravenou verzi programového dokumentu. „Nemělo by tam být nic tak zásadního, nad čím bychom se měli znovu scházet, ale uvidíme,“ myslí si místopředseda ANO.