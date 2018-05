Vytoužený déšť přichází, sucho ale zatím jen zmírní

Déšť, přeháňky nebo i bouřky očekávají meteorologové ve středu, čtvrtek i pátek na většině území, deštivo by mohlo být také počátkem dalšího týdne. Do pátku pak bude nejvíce pršet na východním okraji republiky – v Beskydech, kde spadne až 50 litrů srážek na metr čtvereční.

Jinde budou úhrny podstatně menší a alespoň prozatím nelze očekávat, že by srážky nahradily to, co nenapršelo v posledních týdnech. „Většina země by měla dostat něco mezi 10 a 30 litry, což je stěží polovina současného srážkového deficitu,“ upozornila meteoroložka Taťána Míková.