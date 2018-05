Zemřel bývalý generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan

Na funkci generálního ředitele rezignoval v listopadu 2015 ze zdravotních důvodů.

„S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás v sobotu 5. 5. 2018 navždy opustil drahý manžel a otec Peter Duhan. Poslední rozloučení se uskuteční v pondělí 14. 5. 2018 ve 12 hodin v kostele sv. Michala v Jirchářích, Praha 1,“ stojí v prohlášení, které vydala rodina.

Duhan se narodil 11. listopadu 1946 v Bratislavě, kde vystudoval scenáristiku na Vysoké škole múzických umění. Začínal v deníku Ľud, po rozhlasové epizodě působil v Československé televizi. V letech 1971 až 1989 byl dramaturgem zábavy nebo spoluzakladatelem teletextové redakce a do roku 1991 působil v deníku Verejnosť.

V 90. letech pracoval pro kabelovou televizi Cabel plus, dva roky byl šéfem vydavatelství Beseda Holding spojeného s TV Nova. Spolupracoval také s Hospodářskými novinami. V letech 1991 až 1992 byl Duhan ústředním ředitelem Československého rozhlasu, poté odešel do soukromé sféry; do rozhlasu se vrátil koncem 90. let.

Od března 2010 byl po rezignaci Richarda Medka pověřen vedením ČRo. Předtím v letech 2002 až 2006 působil jako redaktor a moderátor ČRo 6, od července 2006 byl pak tři roky ředitelem této stanice.