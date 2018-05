Zdravotníky urgentních příjmů čeká povinné očkování proti spalničkám

Právě pro pracovníky urgentních příjmů by v budoucnu mělo být očkování proti spalničkám povinné. „Tato epidemie jasně ukázala, že dominantní kontaktní osoba je lékař urgentního příjmu,“ vysvětluje náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Roman Prymula.

Někteří rodiče v posledních letech považují vakcíny za nebezpečné, snaží se je odložit do pozdějšího věku dítěte nebo se jim úplně vyhnout. Podle odborníků ale škodlivost vakcín není prokázaná, odpůrci očkování navíc snižují kolektivní imunitu.

Důslednější monitoring zvažuje také Česko. „Česká republika monitoruje proočkovanost bohužel ne úplně přesnou metodou a my pak nevidíme, jaká ta čísla jsou. Zvažujeme, že by se zavedl takzvaný imunizační registr, ve kterém by bylo online vidět, jaká je,“ říká Prymula.

Proočkovanost postupně klesla

Zatímco v roce 2012 byla proočkovanost dětí kolem 98 procent, v roce 2016 už se podle dat ministerstva zdravotnictví pohybovala kolem 89 procent. Za poklesem stojí podle odborníků především snížení důvěry v očkování, ať už v důsledku falešných studií, nebo nepravdivých informací o nebezpečnosti trojvakcíny, které se šíří na sociálních sítích.

Očkování proti spalničkám patří sice mezi povinná očkování, někteří rodiče je ale odmítají. „Jejich odmítnutí se zapíše do dokumentace, napíše se takzvaný negativní revers a tím to pro nás končí,“ říká primář dětského oddělení Vítkovická nemocnice Jan Boženský. I když za neočkování dítěte hrozí desetitisícová pokuta, lékaři ho automaticky nehlásí. Zjistit ho můžou až hygienici při kontrole.

Spalničky patří mezi nejvíce nakažlivé infekce. Podle Státního zdravotního ústavu jsou až šestkrát nakažlivější než chřipka. Očkování proti nim je v Česku povinné od konce šedesátých let. Je součástí takzvané MMR vakcíny, která obsahuje také protilátky proti zarděnkám a příušnicím.