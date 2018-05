Babiš s Hamáčkem doladili text koaliční smlouvy, komunistům vadí možné střety zájmů

„S panem Babišem jsme řešili hlavně otázky koaliční smlouvy, dospěli jsme k textu, který je pro ČSSD akceptovatelný a řeší všechny věci, které bylo třeba vyřešit. S návrhem seznámím vedení sociální demokracie,“ uvedl Hamáček. Přesná ustanovení nechtěl prozradit. „Chci, aby to nejdřív slyšeli kolegové z vedení ČSSD,“ uvedl.

Babiš očekává, že vládní vyjednávání s ČSSD budou v pátek hotová. Poslanci ANO budou s dohodou spokojeni, míní. Nevyloučil změny mezi ministry ANO oproti současnému menšinovému kabinetu, jehož členy jmenovalo výhradně jeho hnutí. V případné koalici s ČSSD by měli sociální demokraté obsadit pět křesel.

Zmíněno je v textu koaliční dohdy podle Hamáčka také fungování Sněmovny, i když neobsahuje konkrétní jména. ČSSD chtěla odvolat některé poslance SPD z funkcí v dolní komoře či jejích výborech. „Nevidím důvod, abychom se vrátili do října minulého roku,“ řekl po schůzce Babiš s odkazem na začátek ustavování Sněmovny po volbách.

„Nevidím důvod, aby byl někdo odsouzen,“ řekl k tomu Babiš s odkazem na to, že státní zástupce minulý týden v kauze Čapího hnízda zrušil stíhání čtyř lidí . Babišovu stížnost však žalobce zamítl jako nedůvodnou.

Babiš s Hamáčkem se měli ke koaličnímu jednání, které by mohlo být klíčové, sejít již v pátek, nakonec schůzku odsunuli na počátek nového týdne. V pondělí se k nim připojil i šéf komunistické strany Vojtěch Filip.

Filip odmítl požadavky ČSSD, které tato strana prosazuje do koaliční smlouvy s ANO. Podle předsedy KSČM jsou spíše komplikací než ochranou. „Jde o menšinovou vládu a požadavek v tomto ohledu nemá místo ve smlouvě,“ uvedl Filip ohledně snahy ČSSD zakotvit do koaliční smlouvy pasáž o tom, že v případě rezignace všech ministrů za sociální demokracii by musel podat demisi i premiér.

Nesmysl je podle předsedy KSČM také požadavek na odvolání některých zástupců SPD Tomia Okamury ze sněmovních funkcí. „Nejde o ustavení orgánů Sněmovny, nemá to žádný vliv na vznik vlády,“ řekl Filip. Předpokládá, že dohodu o toleranci by KSČM v každém případě uzavřela s hnutím ANO. Filip nechtěl prozradit, co návrh obsahuje. „Je určen kolektivním orgánům hnutí ANO a sociální demokracie,“ dodal.