Ovčáček ke sporu o novičok: Bavíme se pouze o terminologii

Tak především je důležité zdůraznit to nejdůležitější, to je základní prvek. Jak pan prezident, tak pan premiér a myslím, že všichni ústavní činitelé, se shodují v tom, že se Česká republika v žádném případě nepodílela na událostech ve Velké Británii. A tudíž ruské obvinění je zcela lživé. To je bod číslo jedna.

A paní redaktorko, v čem je rozpor? Žádný rozpor tady není. Věc byla vyjasněna v tom slova smyslu, že docházelo k mikrosyntéze. Možná bychom se mohli všichni shodnout na výrazu „vznik“. To je takový neutrální výraz. Jestliže je v tomto směru „výroba“ nepřesný, „mikrosyntéza“ absolutně přesný, můžeme se bavit o výrazu vznik. Ale co je potřeba dodat k tomu, u každého slova „vznik“ okamžitě přichází také „zánik“.

Ano, to říkal i pan premiér a vyplývá to z té zprávy. Já se vrátím k rozhovoru pana prezidenta. A budu citovat: „Nuže co, protože Vojenské obranné zpravodajství je této tematice blíže než například BIS, tak jsem přihlédl k jeho názoru a udělal jsem si zákonitý závěr. Byl u nás vyráběn a testován novičok.“ Proto opakuji svou první otázku: Jak si vysvětlit, že dnes jsou ty služby zajedno?

Ona je to především také otázka mediální hysterie. Pokud se podíváte na vyjádření pana prezidenta, na vyjádření ministerstva obrany, teď na vyjádření pana premiéra, tak se tady bavíme vlastně o terminologii. Základní shoda je v tom, že Česká republika velice tvrdě odmítá ruské naznačování, že jsme se nějakým způsobem podíleli na útoku na pana Skripala ve Velké Británii. A zároveň, druhou věcí je, že Česká republika má skvělé protichemické odborníky, má skvělou protichemickou jednotku a dochází k testování některých látek. To znamená mikrosyntézy, která zajisté…

To znamená, že to měl říci prezident takto a všichni by si ušetřili jak reakci ruské strany, tak rozebírání v médiích, tak i dnešní schůzku?

Paní redaktorko, to už, jak jsem psal na Twitteru před chviličkou, bych byl velmi nerad, abychom se dostali do doby středověku, kdy se diskutovalo o tom, kolik se vejde andělů na špičku jehly. My se tady dostáváme do absurdní debaty výroba-vznik-mikrosyntéza.

Vám se to zdá, pane Ovčáčku, absurdní, když ruští představitelé v reakci na to, co řekl prezident, ten výrok přivítali? A dokonce podle Moskvy prezidentova slova dokládala, že Velká Británie obviňuje Rusko lživě z provedení útoku na bývalého agenta Sergeje Skripala.

Víte, paní redaktorko, máte vždycky dvě možnosti. Buď budete lhát, nebo budete říkat pravdu. Pan prezident si zvolil druhou variantu a teď se tu bavíme o terminologickém upřesnění, což je debata velmi důležitá. Je tu shoda ústavních činitelů. To, že ruská propaganda zneužije nějaké vyjádření, tomu nemůžeme nikterak zabránit, může zneužít jakékoliv vyjádření.

Ale bavíme se tu o tom, že pan prezident pouze sdělil fakta. Současná debetata spíše mediálního charakteru se vede ve stylu výroba-testování-mikrosyntéza-vznik. Já navrhuji: shodněme se všichni na „vznik“. V každém případě Česká republika se nikterak nepodílela na britských událostech, to je třeba tvrdě odmítnout, je to jasný vzkaz do Moskvy. A já se domnívám, že hysterická reakce Moskvy poněkud konvenuje s hysterickou reakcí některých českých politiků, kteří už začali vykřikovat nějaké nesmysly o vlastizradě. Pan prezident, a na to poukázal i pan premiér, ve své podstatě citoval odborníky. A nyní se dostáváme do situace, kdy se bavíme o jisté terminologii. Shodněme se na tom: žádný podíl České republiky na britských událostech, máme skvělou protichemickou jednotku…

Já vím, nezlobte se, že to nebudeme opakovat. Když říkáte, že by se všichni měli shodnout na slově „vznik“, znamená to, že pan prezident už nebude říkat, že „byl u nás testován a vyráběn novičok“ a bude i on používat termín „vznik“?

Já se, paní redaktorko, snažím nabídnout českým médiím nějaké východisko ze vzniklé situace. A znovu říkám, bylo by absurdní, kdyby se česká debata smrskla na středověkou disputaci, kolik andělů se vejde na špičku jehly. Bavme se racionálně a racionání diskuze je o tom, a znovu opakuji, než mě znovu zastavíte, že máme skvělou protichemickou jednotku, která testuje některé látky. To není žádné tajemství, na to přece máme být pyšní, že jsme schopní takové věci dělat. A my místo toho řešíme, jestli použít slovíčko „vznik“, „výroba“, „testování“ nebo „mikrosyntéza“.

Shodněme se na tom pozitivním a neřešme to negativní. A to negativní jsou propagandistické řeči Moskvy, která se snaží sama omlouvat své vlastní konání. To je samozřejmě nepřijatelné, ale takto lze zneužít cokoliv, paní redaktorko. Tomu prostě nezabráníte. A my musíme být hrdou…

Ano. A prosím, abychom už neopakovali vyřčené. Jenom ještě v reakci na slova premiéra v demisi, dnes napsal mluvčí BIS Ladislav Šticha na Twitteru: „Pravda vítězí.“ Co si pod tím představit? To znamená vítězství v terminologické debatě? Anebo je nyní ta kauza popsána a vysvětlena a došlo ke zmatení pojmů i ve výrocích prezidenta republiky?

Tohle není diskuse o babylonské věži. To se musíte zeptat pana Šticha, co tím myslel, já si pod tím dovedu představit cokoliv. Možná si představuje pod tím to, že novičkok A-230 vznikal v laboratorních podmínkách v České republice, a tím vyšla pravda najevo. Já to budu interpretovat takto, jiný to bude interpretovat jinak. Jen mluvčí BIS je zmocněn k tomu, aby to vysvětlil.

Ale já myslím, že tato debata je celá absurní. Vyjádření pana prezidenta, pana premiéra, ministerstva obrany a obou tajných služeb nejsou v žádném rozporu pro mě, je to otázka drobných terminologických záležitostí. Ta debata začíná mít absurdní rozměr. Je dobře, že pan premiér považuje celou věc za uzavřenou a považuje za zbytečné, aby se takové věci probíraly na půdě parlamentu. Dovedete si představit, že by Poslanecká sněmovna několik hodin probírala otázku terminologických rozdílů mikrosyntéza-výroba…