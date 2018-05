Po slunečném počasí přijdou deště a bouřky. Vysoké teploty však zůstanou

Týdenní předpověď slibuje deště až do neděle. I když se ale zatáhne, teploty zůstanou docela vysoko. Vrcholem bude čtvrtek, kdy má být 23 až 27 stupňů Celsia. Pátek by pak mohl přinést změnu, nikoli však zásadní. „Projde kosmetická studená fronta. (…) I za frontou budou teploty vyšší, než je běžné,“ poznamenal Jan Šrámek. Teploty klesnou ke 20 stupňům, nikoli však níže.

Dlouhodobý výhled Českého hydrometeorologického ústavu přitom neslibuje pro příští čtyři týdny větší změnu. Nad dlouhodobým průměrem zůstane počasí dost možná celý květen. Pršet by naopak mělo více než v posledních týdnech, srážkově by mělo být nadcházející čtyřtýdenní období průměrné, byť v příštím týdnu by ještě mohlo pršet méně, než je obvyklé.