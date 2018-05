Babiš už nechce přidávat všem státním zaměstnancům, ale jen vybraným skupinám. Odbory hrozí protesty

„Chceme to udělat cíleně, tam kde je to skutečně potřeba. Ne, že zase plošně a dostanou všichni,“ uvedl premiér v demisi. Poukazuje přitom na to, že těm zaměstnancům, kteří už vysoké platy měli, plošné zvýšení přidá ještě víc, kdežto zaměstnancům s nižšími příjmy by plošné zvýšení přineslo menší zvýšení platu.

Do vybrané skupiny zaměstnanců, kterým by měl stát přidat, patří jednak pracovníci v kultuře, kde se výdělky dlouhodobě pohybují velmi nízko. A pak také učitelé, k 15% růstu jejich platů vyzvala kabinet v demisi sněmovna a Babiš s nimi počítá.

Stejně jako se zaměstnanci v sociálních službách či s vybranými profesemi ve zdravotnictví. „Hlavně zdravotní sestry, které jsou na lůžkových odděleních,“ upřesňuje předseda hnutí ANO.

Babiš: Je tady strašně moc neobsazených míst, na která se čerpají peníze

Další skupiny státních zaměstnanců ovšem mají tentokrát zůstat na svém. Premiér už zadal ministryni financí úkol zjistit, kolik je průměrný plat včetně odměn, které zaměstnanci dostávají za neobsazená místa.

„Tady je neobsazených strašně moc míst, na která jsou čerpány peníze. A my nemáme objektivní obraz, toto chceme řešit, a než se to spočítá, to chvilku potrvá, a my nejsme připravení na jednání,“ dodává Babiš.