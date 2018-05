E-neschopenky nebudou spuštěny příští rok, podle ministerstva práce je projekt nepřipravený

Fakta

Podle návrhu ČSSD by pracovníkům platili od prvního do čtrnáctého dne náhradu 60 procent zaměstnavatelé. Za to by jim klesly odvody nemocenského pojištění z 2,3 na 2,1 procenta.

Podle návrhu ANO by zaměstnavatelé nemocným poskytovali v prvních třech dnech 30 procent a náhrady by platili jen do jedenáctého dne. Stát by pak nemocenskou vyplácel od dvanáctého dne.