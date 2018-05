Záležitost kolem novičoku a výroků prezidenta by měla řešit bezpečnostní rada. Jsme za šašky, kritizoval Netolický

video Otázky Václava Moravce: Podle ANO i ČSSD by se věcí měla zabývat bezpečnostní rada

Podle Petra Vokřála je zarážející, že Vojenské zpravodajství a BIS tvrdí ve svých závěrech něco jiného: „Z toho můžou vyplývat prohlášení, která nás nestaví do nejlepšího světla,“ řekl. „Měli bychom dostat ujištění, jaké látky se zde testovaly a jak s nimi bylo zacházeno.“

Vokřál i Ferjenčík soudí, že věcí by se měla zabývat sněmovna. „My jako poslanci potřebujeme ověřit, zda si prezident nevymýšlí, zjistit, jak to skutečně je,“ uvedl Ferjenčík. Je možné, že se věcí bude zabývat už příští týden zahraniční výbor.

Podle poslance Mikuláše Ferjenčíka (Piráti) se prezident chová jako neřízená střela a celá situace je bizarní. „Pan prezident podle mě účelově mate veřejnost tím, že postavil rovnítko mezi látkou, kterou došlo k útoku v Británii, a látkou, kterou testovali čeští chemici,“ řekl. „Pan prezident mluví o novičoku, což je celá třída látek, tak tím nahrál ruské straně, která tvrdí, že ten útok v Británii byl učiněn látkou z Česka. Proč to pan prezident dělá, tomu moc nerozumím.“

Netolický míní, že by se měli scházet prezident, premiér a ministři obrany a zahraničí a ke konzultacím postojů. „Protože já třeba pečlivě analyzoval slova pana prezidenta a pana Babiše a nepřijde mi, že mluví stejně. Pan Babiš měl evidentně mnohem více informací, dost možná i detailnější, a přijde mi, že do jisté míry relativizoval slova prezidenta republiky. Podle mě by ale tak významní ústavní činitelé měli mluvit jedním jazykem, jednoznačně,“ řekl.

Vtažení ČR do případu by mohlo souviset s předsednictvím v Organizaci pro zákaz chemických zbraní

Vtažení Česka do příběhu s novičokem může podle informací České televize souviset s předsednictvím Česka v Organizaci pro zákaz chemických zbraní (OPCW), které začíná příští týden a bude například řešit údajné použití chemických zbraní v Sýrii. Pro Ferjenčíka je taková informace novinkou, Vokřál by prý chtěl věřit, že jde o náhodu. Netolický na dané téma spekulovat nechtěl. Konstrukce se podle něho sice nabízí, doufá ale, že se nepotvrdí.