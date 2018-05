Loni přibylo přes devět tisíc státních zaměstnanců, letos to má být podobné. Zároveň však zůstávají tisíce černých duší

Andrej Babiš přitom dříve prohlašoval, že by se měla tato místa zrušit, aby byl rozpočet reálnější. Ministryně Schillerová od něj sice dostala už loni v prosinci úkol, aby počet neobsazených míst ve státní správě seškrtala, ministryně to ale stihne nejdřív v roce 2019. „To je můj úkol v rámci jednání o rozpočtu na rok 2019 – s těmi resorty řešit zejména ta dlouhodobě neobsazená místa.“

Podle pravicové opozice by měl stát miliardy vyhrazené na neobsazená tabulková místa využít jinde. Podle šéfa poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska by o tyto peníze mohl být snížen rozpočtový deficit nebo by mohly jít na platy vysokoškolských pedagogů.

„Investice do infrastruktury, do vzdělání, do vědy a inovací – tam má stát investovat, a ne na provozní prostředky,“ dodává šéf poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.