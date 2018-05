Mezi důchodci roste zájem o zpětnou hypotéku. Často by pro ně ale bylo výhodnější svou nemovitost prodat

Ovšem čím vyššího věku se klient dožije, tím víc se půjčka prodraží. Například 71letý senior s bytem v hodnotě tří milionů korun může dostat jednorázovou půjčku necelý milion korun. Za osm let bude dluh činit 1,8 milionu korun, za 14 let pak dosáhne do výše původní ceny nemovitosti.

Co se stane, pokud senior žije déle, než je předpokládaná doba ve smlouvě, a svou nemovitost nechce prodat, není jasné. „Z dostupných informací není zřejmé, zda u úvěru stále naskakují úroky z vyplacené částky. Dlužná částka tedy může být ve finále vyšší než cena nemovitosti, což by mělo samozřejmě důsledky i pro dědice,“ upozorňuje nezisková organizace dTest. Dědicové jsou totiž po smrti seniora, který půjčku uzavře, povinni v rámci dědického řízení vyplatit společnosti dlužnou částku.

Zpětná půjčka přináší rizika nejen pro dědice

„Je třeba vždy zvážit, zda by nebylo výhodnější nemovitost třeba v hodnotě dvou milionů korun prodat, najít si nové bydlení, třeba v hodnotě milionu korun, nějaký byt,“ upozornil vedoucí právního oddělení dTest Lukáš Zelený.

I podle mluvčí České národní banky Denisy Všetíčkové může být riziko spojené s půjčkou v praxi podceňováno: „Mimo jiné dopad na dědice, ale také to může být riziko předčasného splácení v případě úpadku poskytovatele úvěru.“