Rodičovský příspěvek by se mohl zvýšit o 80 tisíc. ČSSD o tom jedná s hnutím ANO

„Rodičovský příspěvek se několik let nehnul. Přitom se zvýšily ceny potravin, ošacení či plen, a proto je na místě tento rodičovský příspěvek zvednout,“ vysvětluje předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka.

Už šest let činí rodičovský příspěvek na nejmladší dítě 220 tisíc korun. Pokud se do rodiny narodí další potomek, příspěvek na nejstarší dítě zaniká. Podle sociálních demokratů by se měl příspěvek od ledna 2020 navýšit na 300 tisíc. Zvyšovat by se mohl i rodičovský příspěvek u dvojčat a vícerčat. Ten je od letošního ledna 330 tisíc korun, růst by ale mohl až na 450 tisíc.

„To jsme spolu diskutovali a budeme v tomto směru pokračovat v přípravách, v úpravách, v těch myšlenkách do dalších let,“ komentovala požadavek ČSSD ministryně práce a sociálních věcí v demisi Jaroslava Němcová.