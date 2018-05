Pylem trpí i jinde v Evropě. Daleko větší potíže má ale Japonsko, říká odborník na dřeviny

Problém pro alergiky v Japonsku i v Česku ale nemusí znamenat potíž pro přírodu. „Ta se s tím dokáže vyrovnat,“ poznamenal Bažant. „Pyl je to nejlepší, co rostliny vytváří. Má v sobě vitaminy, proteiny, spoustu stopových prvků. Pro ostatní organismy je to důležitý prvek,“ přiblížil.

Borovice a smrky mají silnou sezonu

Hlavním zdrojem současné pylové záplavy v Česku jsou jehličnaté dřeviny. Borovice a smrky kvetou ve tří- až pětiletých intervalech a právě letos přišla jejich silná sezona. Jehličnaté porosty navíc v tuzemsku převažují. Víc než polovinu tuzemských lesů tvoří právě smrky a borovice.

„Oproti krytosemenným dřevinám, které jsou vývojově mladší čili v podstatě dokonalejší, mají jinou strategii rozmnožování. Dávají daleko větší množství pylu, protože jsou to dřeviny větrosnubné,“ vysvětlil Bažant s tím, že nemohou počítat s hmyzem jako opylovači.