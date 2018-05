Valachová odsoudila přípravné testy na víceletá gymnázia: Je to odporný byznys

Řada rodičů i odborníků se shoduje, že bez speciální přípravy se děti na víceleté gymnázium nedostanou. Většina dětí proto přibližně půl roku před přijímačkami chodí každý týden psát přípravné testy. Není to ale vůbec levná záležitost. Například v Praze jeden takový test stojí kolem tří set korun.

Ozývají se proto i kritické hlasy, že se na víceletá gymnázia dostanou většinou jen děti, jejichž rodiče mají na to dětem přípravu zaplatit. Byznys s testy kritizuje i Kateřina Valachová. „Je mi to z duše odporné a rozhodně to zavrhuji,“ řekla v Interview ČT24.