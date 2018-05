Faltýnkovo stíhání skončilo, protože chyběly důkazy o úmyslu. Babiš zůstává obviněn

Stíhání zůstává hlavním tématem koaličních jednání

Opoziční politici považují rozhodnutí státního zastupitelství za potvrzení nezávislosti vyšetřování. „Nahrává tomu, že to skutečně není komplot určený ke zničení hnutí ANO,“ míní předseda Pirátů Ivan Bartoš. Jak ale podotkl Marek Benda (ODS), „problém Andreje Babiše zůstává“.

S tím se musí vyrovnat i ČSSD, která jedná o vstupu do vlády, již by Babiš vedl. Koaliční jednání se točí mimo jiné kolem otázky, zda Babiš odstoupí v případě, že by byl nepravomocně odsouzen. „Vzhledem k tomu, že zůstává problém, že pan premiér je stále trestně stíhán, tak to na našem postoji nic nemění,“ řekl předseda sociální demokracie Jan Hamáček.

KSČM, která by měla vládu menšinové koalice ANO a ČSSD podpořit, potom zdůrazňuje, že je pro ni klíčová presumpce neviny. „Změnilo se jenom to, že se ukázalo, že část toho obvinění státní zástupce nepřijal,“ poznamenal šéf strany Vojtěch Filip.

K problematice trestního stíhání premiéra se strany vrátí v pondělí. Půjde o hlavní bod závěrečného jednání o nové vládě.