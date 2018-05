Na rozkopané D5 havaroval autobus, kamion a dodávka. Pět lidí je zraněno, kolony aut mnohakilometrové

Kdo míří z Plzně do Prahy nebo třeba do Brna – ale i opačným směrem – měl by zvážit, zda pojede po dálnici D5. Před Prahou se kvůli nehodě proměnila v parkoviště. Stala se v místě, kde je dálnice rozkopaná.

Po střetu s autobusem a dodávkou je v nejhorším stavu řidič kamionu. Zůstal uvězněn v kabině, odkud ho vyprošťovali hasiči. „Záchranáři převzali po vyproštění těžce zraněného řidiče kamionu, provádí zástavu krvácení, uvedou jej do umělého spánku, zajistí dýchací cesty a transportují vrtulníkem do nemocnice,“ přiblížila mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová. V autobusu, kterým cestovalo 32 lidí, utrpěli zranění čtyři cestující. Pro ostatní poslali hasiči evakuační autobus.

/*json*/{"map":{"lat":50.0706186412358,"lng":14.300126420411402,"zoom":10,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.046913491084716,"lng":14.252321573550034,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Nehoda se stala před pátou odpoledne, tedy v době vrcholící páteční odpolední špičky na začátku prodlouženého víkendu.

Kolona ve směru do Prahy je tak dlouhá, že policie odklání auta již na 10. kilometru u Loděnice. V opačném směru byla dálnice během zásahu záchranných složek rovněž uzavřena. Zhruba po dvou hodinách se podařilo zprůjezdnit jeden pruh. I tak ale musí řidiči počítat s dlouhou kolonou.

Lépe není ani na objízdné trase na staré silnici II/605 přes Chrášťany a Rudnou. Doprava na ní zkolabovala. Podle organizátora regionální dopravy ROPID nabírají autobusové linky, které tudy jezdí, až hodinová zpoždění.