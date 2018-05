V Turnově se znovu bojovalo o spořitelnu, v Plzni postavili vojenský kemp

„My se především snažíme květnové oslavy směřovat k dětem a mládeži tak, aby děti zhruba tušily, co se tady v Turnově dělo. Aby se dostaly do styku s dobovou technikou, s vlajkami, prostě se vším, co k tomu patří,“ vysvětluje starosta Turnova Tomáš Hocke (SLK).

V rámci květnových oslav Turnov vyhlásil i kampaň Vlajka pro republiku, během které město občanům nabízí zdarma české státní vlajky. „Vlajku vozíme ještě do druhého domova – do Anglie. Jezdíme i na letiště do Duxfordu a prezentujeme tak Českou republiku,“ říká Světlana Kateřina Andělová, členka Free Czechoslovak Air Force Association.