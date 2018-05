ANO dosahuje ve volebním modelu přes třicet procent, ČSSD se nedaří zvrátit propad

Hnutí ANO se v dubnovém šetření vrátilo nad 30% hranici a udržuje si přibližně stejnou přízeň jako při loňských volbách do sněmovny. A to i přesto, že se vyjednávání o vládě s důvěrou ve sněmovně vlečou a stále vládně první Babišova vláda v demisi.

Sociální demokracie se také otevřela možnosti účasti na vládě s hnutím ANO, na začátku dubna ale vyjednávání zkrachovalo, protože Babiš nechtěl ČSSD dát vedení ministerstva vnitra. Nedlouho poté ale výbor hnutí ANO pověřil vyjednavače obnovením rozhovorů s ČSSD. Během dubna výrazně pokročili v jednání a v květnu už finišují podmínky společného vládnutí, o osudu případné koalice ale bude ještě rozhodovat i vnitrostranické referendum ČSSD o účasti ve vládě.

„Během posledních tří měsíců změnilo zhruba 20 % respondentů svůj názor na to, koho by volili, nebo zda by vůbec přišli k volbám. Což je jeden z důvodů, proč jsou neustálé přelivy v tom trojúhelníku mezi ANO, KSČM a ČSSD. Proto jsou jejich preference tak proměnlivé,“ dodává analytik společnosti Kantar TNS Pavel Ranocha.

TOP 09 zůstává pod pěti procenty

Do Poslanecké sněmovny by se podle dubnového volebního modelu dostaly ještě KDU-ČSL a STAN. Těsně pod pětiprocentní hranicí by se čtyřmi procenty zůstala TOP 09, která by tak podle dubnového průzkumu zůstala mimo sněmovnu. Ostatní strany pak nepřekročily ani dvě procenta.

Deklarovaná ochota jít ke sněmovním volbám dosahuje 75 procent, což vysoce přesahuje průměr z minulých let, nicméně ve srovnání s dosavadním letošním měřením zůstává na stejné hladině. Míra ochoty je podle Kantar TNS nejspíš ovlivněna povolební situací a pokračujícím vyjednáváním o sestavení nové vlády.