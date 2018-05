Boj se suchem. Obce můžou žádat o dotace na nové zdroje pitné vody

Finanční podporu už dostalo i Brusné na Kroměřížsku, které se neustále rozrůstá o nové domy i obyvatele. Ročně spotřebuje obec devět tisíc kubíků vody. „Naposledy tu pršelo na začátku dubna,“ připomněla starostka Jana Sedláková (nez.) s tím, že by vesnici měla ulevit nová studna. Hloubit se ale začne až po skončení sporu s majiteli sousedního pozemku.

Studna jako zdroj pitné vody je čím dál oblíbenější taky u jednotlivců, jen na jižní Moravě ji používá zhruba desetina domácností. Podle hygieniků by si lidé ale takovou vodu měli nechat minimálně jednou za dva roky otestovat, nejlépe právě teď na jaře.

Nejprve je třeba vyzvednout si u vodáren vzorkovnice pro odběr vody přímo ze studny nebo z napojeného rozvodu. Uzavřenou lahvičku pak musí majitel zdroje pitné vody donést do vodáren zpátky.

„Je nutné, aby se vzorky do laboratoře dostaly do 24 hodin po odběru, a pokud to není okamžitě, což je ideální stav, tak je nutné je skladovat v lednici,“ upozornila mluvčí Brněnských vodáren a kanalizací Renata Hermanová s tím, že za rozbor lidé zaplatí 799 korun a na výsledek si musí čtyři dny počkat.