Očkování proti spalničkám dostane v Praze dalších 500 zdravotníků. Výpomoc armády končí

Kvůli spalničkám před dvěma týdny uzavřela Fakultní nemocnice v Motole lůžkovou část urgentního příjmu pro dospělé. Důvodem byla nutná izolace zaměstnanců po kontaktu se spalničkami, protože se jeden zaměstnanec nakazil. Záchranná zdravotnická služba proto vozila pacienty do jiných nemocnic. Znovu se má urgentní příjem otevřít v pondělí 7. května.

Posily z řad polní nemocnice byly v pohotovosti, aby v případě nutnosti posílily počet výjezdních jednotek. „Byli připraveni nastoupit, ale to se nekonalo, my jsme to zajistili vlastními silami a prostředky,“ řekla mluvčí záchranky Jana Poštová.

V Česku bylo letos zatím zaznamenáno 103 případů spalniček, z toho 73 v Praze a 16 ve Středočeském kraji. V ostatních krajích šlo maximálně o jednotky případů. Bezpečnostní rada Středočeského kraje v pondělí všem zaměstnancům záchranné služby a krajských nemocnic doporučila přeočkování proti spalničkám.