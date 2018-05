Podnikatel Zadeh neuspěl s ústavní stížností na překročení maximální délky vazby

Podnikatel neuspěl ani s tvrzením o překročení maximální délky vazby, což jsou u závažných trestných činů tři roky. Podle Ústavního soudu totiž nelze sčítat vazbu ve dvou kauzách. Kvůli obvinění z krácení daní při dovozu pohonných hmot v ní strávil Zadeh téměř dva roky. Dostal se z ní na kauci 150 milionů korun.

V prosinci 2016 ale putoval do Vazební věznice Brno znovu, a to kvůli údajnému ovlivňování svědků. Zadeh opakovaně usiloval o propuštění. To naposledy loni na podzim zamítl Městský soud v Brně i krajský soud s tím, že po propuštění na svobodu by se obžalovaný mohl skrývat, prchnout z Česka nebo opakovat trestnou činnost.