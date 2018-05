Taxikáři po jednání s Babišem odkládají protesty. Uber ale musí dodržovat zákon, naléhají

Páteční schůzku s premiérem zástupci taxikářů hodnotí dobře. „Nejsme nespokojeni. Do spokojenosti máme daleko, ale to se dalo čekat. Nikdo asi neočekával, že vyřešíme všechno,“ řekl po jednání mluvčí Sdružení českých taxikářů (SČT) Lukáš Pelikán. Pro tuto chvíli taxikáři odložili všechny protesty a rozhodnou se podle toho, jak se bude situace kolem takzvané sdílené ekonomiky vyvíjet dál.

„Nerozumím tomu, proč vůbec je sepsáno nějaké memorandum s firmou, která tady několik let porušovala zákon a teď na základě toho, že něco slíbí, by jim mělo být odpuštěno,“ podotkl Pelikán. Zástupce Sdružení českých taxikářů na schůzku vedl jeho předseda Petr Polišenský. Taxikářům se nelíbí, že vláda podle nich dala memorandem Uberu ústupky . Kritizovali mimo jiné, že řidiči Uberu budou moci nadále jezdit bez taxametrů. Uber a další podobní přepravci, například Taxify, účtují své služby přes aplikace v mobilním telefonu.

Firma rovněž slíbila, že bude státu poskytovat data o jízdách řidičů kvůli výběru daní a zajistí zavedení elektronické evidence tržeb. Sdružení českých taxikářů však označilo memorandum za paskvil, protože podle něj Uber stále nebude podléhat přísným podmínkám jako taxikáři. Proto Sdružení vyzvalo k dvouhodinovému protestu v Čestlicích, jenž měl začít v pátek v pět hodin ráno. Protesty zatím taxikáři odložili. Zda budou protestovat proti službám typu Uber, se rozhodnou podle dalšího řešení takzvané sdílené přepravy.

Jiné měřicí zařízení než taxametry taxikáři odmítají

V rámci přípravy novely zákona o silniční přepravě funguje pracovní skupina Taxi, která se snaží zohlednit technický pokrok i zájmy dopravců. Zástupci taxikářů se budou účastnit jednání při přípravě novely. Odmítají variantu, že by mohla být nově měřidlem i aplikace, chtějí, aby jediným možným měřidlem byl taxametr. Podle náměstka ministra dopravy Ladislava Němce by zákon o silniční dopravě měl jít do meziresortního připomínkového řízení na konci června, vládě má být předložen do letošního října.

Taxislužby v prvních měsících letošního roku uspořádaly několik protestů proti Uberu a společnosti Taxify. Pomalými jízdami řidiči blokovali centrum Prahy. Naposledy zkomplikovali provoz v okolí Václavského náměstí 27. března. Důvodem všech protestů bylo, že řidiči alternativních služeb jezdí bez licence a taxametrů. Uber v minulosti argumentoval tím, že není taxislužbou, ale že zprostředkovává spolujízdu v rámci sdílené ekonomiky.