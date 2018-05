Pásy jsou povinné v autě i dálkovém autobusu, v taxíku ani MHD ale ne

Bezpečnostní pásy se do aut instalují už šest desítek let a jejich použití je povinné. Podobně je tomu pár let také v dálkových autobusech. Kdo se připoutá, má podle odborníků při havárii dvakrát vyšší šanci přežít. Naopak ve vozech taxi nebo v autobusech MHD povinnost připoutat se neplatí.