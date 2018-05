Právo: Žalobce zrušil trestní stíhání Jaroslava Faltýnka v kauze Čapí hnízdo

Stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání podalo všech jedenáct obviněných vloni na podzim. Dozorující žalobce o nich ale nemohl rozhodnout, protože obvinění proti němu zároveň podali námitky kvůli podjatosti. Postupně je však všichni stáhli. Kauzu zbrzdily i sněmovní volby, po kterých Babiš s Faltýnkem nabyli imunitu, a policie tak musela sněmovnu opětovně žádat o jejich vydání.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod jiným názvem, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova koncernu Agrofert. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod. Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak v létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.