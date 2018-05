Soud dal bývalému řediteli Českých drah Zelenému novou naději na zlatý padák

Stalo se tak poté, co pád Nečasovy vlády v roce 2013 vynesl do křesla ministra dopravy Zdeňka Žáka. Ten nebyl nakloněn tehdejšímu řediteli drah Petru Žaludovi, který se tedy záhy po Žákově nástupu musel poroučet. Zelený přišel místo něj, po nástupu zpochybnil některé kroky Žaludova managementu. Mimo jiné České dráhy ustoupily od zvažovaného rozšíření nákupu railjetů – netrakční jednotky, které dnes jezdí z Prahy do Vídně, mohly jezdit i do Budapešti, kdyby byl vyšel. Dalibor Zelený o transakci hovořil jako o „nákupu luxusních a drahých nových vlaků“ na rozdíl od levnější modernizace starších vozidel. Za jeho působení také dráhy zahájily po tříletém čekání mezinárodní provoz nových lokomotiv Škoda.

Zeleného druhá ředitelská štace však vydržela jen půlrok – tak dlouho, dokud seděl Zdeněk Žák na ministerstvu. Když ho vystřídal Antonín Prachař (ANO), Zelený takřka okamžitě skončil – nejprve v představenstvu, vzápětí i ve funkci generálního ředitele.