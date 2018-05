Rusko dokáže mezi lidmi vyvolat pochybnost téměř o všem, říká generál Pavel

Situace po rozpadu Varšavské smlouvy a Sovětského svazu vedla podle Pavla k velkému očekávání, že budeme žít v éře v partnerství. S Ruskem se to ostatně zpočátku rozvíjelo velice slibně. „Nyní se ale musíme vyrovnat s tím, že existuje hrozba anexe území vojenskou silou a používání vojenských prostředků k dosahování politických cílů,“ řekl v Interview ČT24.

V současné době proto nejvíc střetů probíhá formou takzvané hybridní války. Informační a propagandistické útoky se snaží jednotlivé země NATO rozdělit. „Působení Ruska v těchto oblastech je výrazem nové doktríny, kterou uplatňuje. Cítí, že tam má volné pole působnosti, protože zde nejsou jasně stanovená pravidla, co se dá ještě považovat za slušné chování, a co už je za hranou,“ uvedl Pavel.

Evropa má v tomto ohledu problém v tom, že demokratická otevřená společnost je vůči sofistikovaným dezinformačním metodám vždy náchylnější než společnost, která je centrálně řízená a má sdělovací prostředky jednoznačně pod kontrolou vlády nebo prezidenta.

Rusko už navíc podle Pavla dosáhlo mistrovství ve vytváření prostředí, ve kterém není zcela zřejmé, kde je pravda. Široké vrstvy obyvatelstva díky tomu dokáže uvádět v pochybnosti téměř o všem. „Čím otevřenější společnost, tím zranitelnější. Musíme najít taková opatření, která nás budou chránit, ale nezbaví nás svobod,“ upozornil.

Pokud jsou lidé na pochybách, čemu věřit, mají podle Pavla použít intuici: „V roce 1989 jsme si vybrali nějakou cestu, kterou chceme jít. Zvolili jsme si hodnotovou orientaci, ke které se chceme hlásit. Jestli máme o něčem pochybovat, měli by to být spíš ti, kteří stojí na druhé straně, než ti, se kterými jsme dnes v jedné rodině.“

Na migranty nemůžeme jít s obrněncem

Pavel rovněž v Interview ČT24 znovu odmítl, že by se NATO mělo zapojit i do řešení migrace v Evropě. „NATO je primárně nástrojem kolektivní obrany. Migrace je samozřejmě vážný problém, ale nedovedu si představit, že bychom měli použít bitevní lodě, letadla nebo obrněné transportéry proti civilistům, kteří přecházejí masově hranice s dětmi. To nepřipadá vůbec v úvahu.“