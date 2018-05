Stovky žáků navíc na gymnáziích nebudou, kvůli chybě v testu přibudou jen dva

Klíč řešení úloh uváděl, že správně je pouze odpověď B, ve které se kořen slova „bruč“ vyslovuje se čtyřmi hláskami. Jenže správně je také odpověď C, kde je sice kořenem slova „rozběhla“ třípísmenné „běh“, které se ale ve skutečnosti vyslovuje „bjech“, a tudíž v něm jsou taktéž čtyři hlásky. Hláska je základní jednotka zvukové stránky řeči.

A) objevili B) zabručeli C) rozběhla D) nevydržela

Ministerstvo ujistilo, že dodatečné přijetí dvou uchazečů nemá žádný vliv na úspěch těch, kteří se o něm dozvěděli již před odhalením chyby. Bylo by tomu tak i v případě, že by nové vyhodnocení pomohlo většímu počtu dětí. „Pokud ředitel školy zveřejnil seznam přijatých uchazečů do osmiletého gymnaziálního oboru vzdělání již v pátek, pak tento seznam přijatých uchazečů je platný,“ oznámil v pondělí náměstek ministra školství Václav Pícl.