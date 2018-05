Bouřky s přívalovým deštěm a kroupami přijdou odpoledne. Zasáhnou hlavně Moravu, v klidu bude západ Čech

Neobvykle teplý a suchý duben ukončí dva dny, které by mohly být docela divoké. Ve středu odpoledne a ve čtvrtek přes den očekávají meteorologové, že s bouřkami přijdou přívalové srážky s úhrny ojediněle kolem 30 milimetrů, mohou je doprovázet také kroupy a nárazy větru o rychlosti až 20 metrů za sekundu (přes 70 km/h).

Znamená to, že jsou v ohrožení sklepy a další nízko položená místa, nárazový vítr by pak mohl také poškodit střechy, meteorologové doporučili zabezpečit okna, dveře a upevnit například zahradní nábytek a slunečníky.

„Silné bouřky se mohou objevovat jak dnes (ve středu) odpoledne, tak i během zítřejšího (čtvrtečního) odpoledne a večera. Znamená to, že výstraha platí až do půlnoci ze čtvrtka na pátek,“ upřesnil meteorolog Jan Šrámek. Dodal, že i když v noci na čtvrtek by mělo být počasí mírnější, slabší bouřky se mohou objevit i tak.