Výbor ANO podpořil další jednání s ČSSD. Koaliční smlouva by mohla být do konce týdne

Republikový výbor ANO podpořil další jednání s ČSSD o vládě. Během jednání výboru to řekl televizi Nova místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek. Koaliční smlouva by podle něj mohla být hotova do konce týdne. Před jednáním výboru a předsednictva někteří představitelé ANO uváděli, že požadavkům ČSSD příliš nakloněni nejsou. Sociální demokraté žádají například rezignaci premiéra, pokud by byl odsouzen, nebo výměnu členů SPD na postech ve sněmovně.