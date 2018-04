Foldyna: ČSSD by se při vstupu do vlády měla dohodnout s komunisty, aby ji nepřehlasovaly ANO s SPD

Podle Foldyny je celý návrh výsledkem snahy blíže nespecifikovaných „demokratů“ o zvrácení výsledků voleb. „Demokraté by chtěli volby, ale když ty volby nevyjdou podle toho, jak oni si přejí, tak řeknou studentům, že je potřeba to přetočit a převrátit. To mi připadá trochu komické.“

V ČSSD se objevil návrh, že by strana měla požadovat odvolání členů SPD z vedení sněmovny. Návrh předpokládá, že tím by si ANO stranu Tomia Okamury znepřátelilo a nemohlo se na ni už spoléhat při hlasování o návrzích, s nimiž by ČSSD měla problém. Foldynovi se ale tento návrh nelíbí; argumentuje tím, že se dolní komora sestavila podle poměrného zastoupení odpovídajícího výsledkům voleb.

Trestní stíhání Babiše je při rozhodování o vstupu do vlády důležité

Rozhodnutí, zda by ČSSD měla vstoupit do vlády, záleží podle Foldyny především na podmínkách její účasti. Působení strany v opozici si dovede představit a bylo by to podle něj zajímavé, protože by ČSSD byla zřejmě jedinou opozicí držící levicové pozice. Současně ale řekl: „Každá strana kandiduje s tím, že chce prosazovat svůj program“ a dodal, že pokud by ČSSD získala pět ministrů, mohla by ho prosazovat lépe než z opozičních lavic.

Důležitou roli při rozhodování sociálních demokratů ve vnitrostranickém referendu o vstupu do vlády bude hrát i trestní stíhání šéfa ANO Andreje Babiše. „Jakékoli stíhání je vždy do jisté míry problém,“ řekl k tomu severočeský sociální demokrat, ale současně podotkl, že trestní stíhání se v Česku stala neblahým folklórem a mnohá se ukazují jako neopodstatněná.

Zásadní je podle Foldyny rozptýlit pochybnosti o férovém vyšetření kauzy Čapí hnízdo, v níž je Babiš trestně stíhán. „My politici bychom měli dát možnost orgánům činným v trestním řízení konat a občané by neměli pochybovat o tom, že se koná standardně,“ shrnul svůj postoj Foldyna