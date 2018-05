Jednání o vládě míří do finále. ANO a ČSSD dokončují program, spory ale přetrvávají

„Tento týden budou pracovat expertní týmy, které zapracují do finálního textu výsledný kompromis,“ potvrdil předseda ČSSD Jan Hamáček. Podle člena expertního týmu za KSČM Jiřího Dolejše je program téměř hotov a je potřeba jen potvrdit konečný text.

Koaliční smlouvu chce mít Hamáček hotovou do příštího pátku. Právě 11. května by totiž chtěl do Lidového domu pozvat vedení sociálních demokratů a rozhodnout o termínu referenda. „Myslím, že v horizontu tří týdnů by se naše organizace mohly sejít a členové by mohli rozhodnout,“ věří Hamáček.