Nové léky dávají naději, jejich cena méně. Nevyléčitelní pacienti bojují s nemocí i systémem

Mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Hana Kadečková ovšem zamítnutí žádosti nedává do souvislosti s cenou léku, ale nedostatkem informací: „Chyběly celkové podklady, nebylo kde dohledat to, že je léčba efektivní a bezpečná.“

Naděje i nejistota teď zavládla také mezi pacienty s dosud neléčitelnou spinální svalovou atrofií. Vůbec první existující lék se totiž i zásluhou houževnatých rodičů podařilo dostat k tuzemským pacientům. „Je to choroba, která je těžce invalidizující a smrtící, takže opravdu je to velký převrat. Celé roky jsme na to čekali,“ podotkla přednostka brněnské Kliniky dětské neurologie Hana Ošlejšková.

Loni však nemoc udeřila znovu a nebýt náhody, musela by znovu žádat o lék, který jí pojišťovna už jednou zamítla. „Měli jsme to štěstí, že jsme využili takzvaný specifický léčebný program, kdy firma dává lék vlastně zadarmo,“ přiblížil hematoonkolog Pour.

Přínos léku už vidí matka jednoho pacienta Jana Štefková. „Po první aplikaci udělal pár dalších pokroků. Začal se přetáčet zpátky na bříško, což byla motorická funkce, o kterou přišel. Snášíme diagnózu lépe, když víme, že tady je léčba a že mu tím můžeme pomoct,“ sdělila.

Jenže pozitivní výhled na udržení nebo dokonce zlepšení stavu se netýká všech. Může to být případ i šestnáctiletého Karla, který nechodí od dvou let. Lék zatím nemá úhradu, proto jeho rodiče v listopadu požádali VZP, aby jim ho zaplatila podle paragrafu 16, protože je to jediná možná léčba. Přišlo jim rozhodnutí, že se aktuálně jedná o péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. „Počítali jsme s tím, že je to hotová věc, že se už jenom domluvíme na termínu, kdy se to bude podávat,“ dodal Karel.