Pěstitelé řepy už nesmějí kvůli ohrožení včel používat nikotinový pesticid. Bojí se nižších výnosů

Semínko čerstvě vyseté cukrové řepy je obalené slupkou z chemických látek, takzvaných mořidel. Ty rostlinu chrání před půdními škůdci dva měsíce po osevu, pak se v zemi rozloží. V budoucnu už je ale zemědělci nebudou moci používat.

„Půdní škůdci nám budou užírat kořínky, cukrovka pak zvadne a odejde,“ obává se agronom Jan Vratislav ze Zemědělské akciové společnosti Mžany na Královéhradecku.

Zemědělci v Mžanech říkají, že jedné chemie sice ubyde, ale druhé budou muset na polích při postřiku zase přidat. „Budou se objevovat mšice a bude se zase víc stříkat. To, co jsem před třiceti lety dělal, tak budu dělat znova,“ tvrdí zemědělec Jan Krejčí. „Vůbec to není odborné rozhodnutí, je to cesta zpátky,“ dodává Vratislav.