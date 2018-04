Za výrok o „brutálním úniku informací“ nebude Komárek potrestán. Soud se bývalého detektiva zastal

Krajský soud v Praze v pondělí vyhověl Komárkovu odvolání, zrušil původní verdikt a zprostil ho obžaloby . Rozsudek je pravomocný, lze proti němu podat pouze mimořádný opravný prostředek, a to dovolání k Nejvyššímu soudu.

Komárek obvinil Tuhého z úniku informací v červnu 2016, tedy v době reorganizace části policie , při které se Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) a Útvar odhalování korupce a finanční kriminality sloučily do Národní centrály proti organizovanému zločinu. Komárek patřil k nejhlasitějším kritikům reformy.

Komárek obvinění dlouhodobě odmítá. Čelil obžalobě ze zneužití pravomoci úřední osoby, za což mu hrozilo až pět let vězení nebo zákaz činnosti.

- Sněmovna schválila usnesení, podle něhož se vláda měla zabývat situací na olomouckém vrchním státním zastupitelství. Nejvyšší státní zástupce Zeman řekl, že výměnu svých podřízených kvůli zprávě komise nechystá. Poslanci rozhodli, že Babiš by se měl omluvit za vyjádření, když hovořil o výsměchu, šaškárně či prasárně.

4. srpna 2016 - Chovanec uvedl, že dalším krokem v reorganizaci bude vytvoření finanční policie v rámci NCOZ, a to od ledna 2017.

14. června 2016 - Prezident Miloš Zeman vyzval koaliční strany, aby udržely vládu až do sněmovních voleb v roce 2017.

6. června 2016 - Server Lidovky.cz napsal, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v dopise premiérovi a členům vlády kritizoval případné sloučení protikorupčního a protimafiánského útvaru. Zeman se obával, že to může ohrozit vyšetřování složitých kauz.

Podle soudu Komárek svým jednáním naplnil znaky žalovaného přečinu a porušil právo povinnosti mlčenlivosti a nestrannosti. Soud také uvedl, že zasáhl do osobnostních práv policejního prezidenta.

Podle soudu ale zároveň jednal ve veřejném zájmu. Předsedkyně odvolacího trestního senátu Lucie Černé uvedla, že subjektivní stránka případu hrála nejdůležitější roli. „Cílem nebyl žádný osobní prospěch. Sledoval jiný hlavní cíl, a to zvrátit reorganizaci v tom směru, aby nedošlo k ohrožení vyšetřování živých kauz,“ uvedla Černá. Zdůraznila, že Komárek kvůli situaci vystoupil v médiích, jelikož už se neměl na koho jiného obrátit.

Komárek navíc podle soudu výroky pronesl v době, kdy už požádal o propuštění z pracovního poměru. Pravomoci úřední osoby tak sice porušil, ale místo soudu se věc měla podle soudkyně Černé řešit v kárném řízení. Protože ale Komárek už u policie nepracuje, není jakému orgánu případ postoupit.

Komárek odkazoval na zprávy v telefonu lidí blízkých Tuhému

V případu, o kterém Komárek mluvil, šlo o to, že z telefonu, který dříve používali Tuhého blízcí, unikaly informace o vyšetřování údajně zmanipulovaných IT zakázek. Ukázalo se však, že inspekce uvedla do záznamu o zahájení vyšetřování nesprávný směr komunikace, a SMS naopak přišla na zmíněný telefon. Prošetřování bylo v době, kdy Komárek výrok pronesl, odloženo.

Policejní prezident Tomáš Tuhý nicméně žádal jako náhradu nemajetkové újmy 50 tisíc korun. O tom nakonec soud první instance nerozhodl a odkázal ho na civilní řízení.