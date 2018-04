„Nabídněte trvalé bydliště na měsíc“. Z krátkého pobytu kvůli škole nebo parkování je výnosný byznys

Mezi rodiči je žádaná například Základní škola Angel v pražských Modřanech. Letos se na ni přihlásilo až o 25 prvňáčků víc, než s kolika škola počítala. Všichni jsou oficiálně spádoví, i když o tom panují pochybnosti. Vedení školy přesto hledá cestu, jak přijmout všechny. Chtějí se vyhnout losování, které by čtvrtinu dětí vyřadilo.

Na školu se hlásí více spádových prvňáčků také proto, že část rodičů nejspíš sehnala někoho, kdo jim nebo jen jejich dítěti dočasně umožnil trvalý pobyt v blízkosti školy.

„My si uvědomujeme, že to je velký problém a považujeme to za obcházení zákona. Dá se říci, že to je i zneužití práva a že by to nemělo požívat právní ochrany,“ nesouhlasí s praxí některých rodičů veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová.