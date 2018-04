Ať hoří čarodějnice, a ne celá vesnice. Hasiči nabádají k opatrnosti, navíc platí výstraha před větrem

Připustil však, že to, co se v Česku o filipojakubské noci obvykle děje, není nijak špatné – loni vzniklo 30. dubna 81 požárů, předloni 120. „Jsou to docela dobrá čísla. Nejčastější chyba, která se stává, je, že lidé odejdou od ohniště a začne foukat vítr. Stačí trochu. Jiskry zanesou do okolí, do suché trávy a začne to hořet. Co mám přehled, ty požáry nejsou nijak velké, že by způsobily rozsáhlé škody,“ poznamenal.