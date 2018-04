Murín odchází z čela GIBS do civilu. Vláda nyní vybere jeho prozatímního nástupce

Řádného nového ředitele inspekce by měla vybrat komise složená ze zástupců všech bezpečnostních sborů do začátku července. Přihlásit se budou moci příslušníci všech bezpečnostních sborů v platových třídách 9 až 11, tedy nejen nejvyšší šéfové útvarů, ale také vedoucí oddělení.

Premiér v demisi odmítl, že by do výběru nového ředitele sám zasahoval. „Já se samozřejmě spolehnu na výběr té komise,“ prohlásil Babiš.

Babiš a Murín vedli spor po několik týdnů

Generální inspekce v březnu sdělila, že premiér na Murína opakovaně tlačil, aby ve vedení GIBS skončil. Na schůzkách Babiš Murínovi podle inspekce řekl, že pokud ředitelské místo opustí do konce února, obejde se to „bez skandálu“. Babiš to popřel, ale následně začal Murína veřejně kritizovat a zahájil s Murínem kázeňské řízení. Premiér uvedl, že nemá k řediteli inspekce důvěru, zpochybnil také hospodaření GIBS.

Murín skončil kvůli vyčerpání v nemocnici. Svůj odchod zdůvodnil slovy, že pokud by zůstal ve funkci, mohlo by to vést ke zpochybňování výsledků práce inspekce. Podle svého mluvčího Murín vyklidil svou kancelář v sídle inspekce už v pátek a již dříve oznámil, že míří do civilu.

Murínův odchod z čela GIBS vzbudil hlasitou kritiku v Poslanecké sněmovně. Zástupci opozice situaci interpretují jako snahu hnutí ANO získat pod svou kontrolu bezpečnostní sbory právě ve chvíli, kdy je předseda vlády Andrej Babiš stíhán v kauze Čapí hnízdo.