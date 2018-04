ČSSD neustoupí z podmínky, aby odsouzený politik skončil ve vládě, potvrdil Hamáček

Podle zástupců hnutí ANO ale takové podmínky do koaliční smlouvy nepatří. Naposledy v neděli to kritizoval Radek Vondráček , šéf sněmovny z hnutí ANO, který byl hostem pořadu Partie televize Prima. „To je něco dehonestujícího, ponižujícího, něco, co se nemůže dávat na papír,“ uvedl Vondráček. „To je věc politického a morálního rozhodnutí,“ dodal.

Vyjednávání v současnosti pokračuje hlavně nad koaliční smlouvou. Podle místopředsedkyně ANO Jaroslavy Pokorné Jermanové, která také byla hostem Otázek Václava Moravce, je ale i v tomto případě téměř hotovo. Podrobnosti bude vedení hnutí řešit v úterý. Samotná koaliční smlouva by pak mohla být hotová do konce příštího týdne.

„My ji máme skoro hotovou. Důležité setkání, které před sebou máme, je prvního května, kdy jsme svolali předsednictvo a výbor a budeme jednat i o požadavcích, které vznesla sociální demokracie,“ uvedla Jermanová.

Místopředsedkyně ANO a středočeská hejtmanka dále v Otázkách Václava Moravce odmítla možnost, že by hnutí oslovilo kvůli vládní spolupráci SPD Tomia Okamury, pokud by ČSSD v plánovaném vnitrostranickém referendu koaliční spojenectví nakonec neschválila.

Za „úsměvnou spekulaci“ Pokorná Jermanová označila informaci, že by v případě krachu jednání mohl prezident Miloš Zeman pověřit sestavením vlády nynější ministryni obrany Karlu Šlechtovou (ANO). „Karla Šlechtová je člověk, který jde za svým. Pokud by měla být tím, kdo by byl pověřen, tak to rozhodně nebude naše politická nominace,“ uvedla Jermanová.

Končí období první české republiky, tvrdí předseda lidovců

Vznikající vládu ANO a ČSSD s podporou komunistů kritizují další sněmovní uskupení. Podle lidovců by se kabinet neměl opírat o extremistické poslance. „Premiér Babiš se může zapsat do historie jako první premiér, který toto připustil. Zároveň tím končí období první české republiky,“ prohlásil v České televizi předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

„Varianta opřená o radikály nebo extremisty prostě není nikdy dobrá varianta a musí se hledat jiné řešení, které je standardní,“ doplnil Bělobrádek. Lidovci opakovaně svou vládní spolupráci podmiňují tím, aby se trestně stíhaný Andrej Babiš vzdal premiérského křesla.