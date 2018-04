Požadovat rezignaci Babiše ve smlouvě je ponižující, řekl Vondráček k podmínkám ČSSD

Předseda vlády a ANO Andrej Babiš by podle šéfa sněmovny Radka Vondráčka (ANO) odstoupil z funkce premiéra, pokud by z chystané společné vlády odešli ministři za ČSSD. Do koaliční smlouvy ale taková podmínka nepatří, uvedl Vondráček v pořadu Partie televize Prima. Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) namítal, že Babiš mění názory podle toho, jak se mu to hodí.