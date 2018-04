Vatry pálených čarodějnic rozfouká silný vítr, varují meteorologové. Extrémní horka už pomalu končí

Večer bude vítr na celém území postupně slábnout, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). „Zejména na Moravě, ve Slezsku a ve východních Čechách se mohou v souvislosti s přechodem fronty místy objevit i bouřky,“ doplnili meteorologové.

Jejich upozornění na nebezpečí požáru platí pro Prahu a jižní Moravu do odvolání. Se silným větrem by obyvatelé Pardubického, Královéhradeckého, Jihomoravského, Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje a Vysočiny měli počítat v pondělí od 09:00 do 20:00. V ostatních krajích do 16:00.

Pozor na požáry

Ke zmírnění následků silného větru meteorologové lidem doporučují zabezpečit okna, dveře a venku všechny volně uložené předměty. K opatrnosti nabádají i při jízdě autem a na horách by turisté měli omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.

Zároveň by se lidé měli vyvarovat všech aktivit, které by mohly zapříčinit vznik požáru. Ve volné přírodě by neměli rozdělávat oheň, vypalovat trávu, odhazovat cigaretové nedopalky nebo používat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Současně by se měli řídit místními vyhláškami a zákazy, které v případech sucha a nebezpečí vzniku požárů mohou být vydány.

Teplo v ČR zůstane, nemělo by být ale velké a přibude srážek

Meteorologové zároveň publikovali pravidelnou dlouhodobější předpověď počasí. Teplo v Česku zůstane i v dalších týdnech, bude ale něco menší než v předchozím období, kdy i několik dnů po sobě padaly teplotní rekordy. Na průměrné hodnoty se teploty dostanou až v druhé polovině května. Současně přibude srážek, které vzhledem k ročnímu období budou zejména v podobě bouřek.

Celé sledované období od 30. dubna do 27. května očekávají meteorologové jako teplotně nadprůměrné a srážkově průměrné až slabě nadprůměrné.