Na vráceném statku rodiny Mašínů začal vznikat památník odboje

Původní majitel statku Josef Mašín byl členem proslulé protinacistické odbojové skupiny Tři králové. Jeho synové Ctirad a Josef se pak v roce 1953 prostříleli z komunistického Československa na Západ. Budoucí památník v Lošanech by měl připomínat také jejich osudy.

Část statku by měli nově využívat skauti, kteří budou pomáhat s údržbou. Dosud se o areál staral také Spolek pro zachování odkazu českého odboje. „My jsme se po několik let zúčastňovali pietních aktů. Když to bylo potřetí, tak jsme si uvědomili, že pokaždé jenom zhodnotíme, jak ten statek chátrá,“ říká předsedkyně spolku Gabriela Havlůjová.

Dcera Josefa Mašína Zdena mezitím vybírá podobu budoucího památníku z návrhů vytvořených studenty architektury.