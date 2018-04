Ministryně dává ve státním bytě za nájem 4336 korun. V lokalitě se běžně platí víc, říká realitní makléř

Němcová kromě nájmu platí podle smlouvy ještě 2190 měsíčně jako zálohy na služby. „K tomu hradíme energie, celkem je to asi osm tisíc korun za 37 metrů měsíčně. Je to nájem stanovený podle znaleckého posudku. Takže naprosto standardní záležitost,“ tvrdí Němcová.

Ministryně vlastní dům v Dobřichovicích. Z jejího úřadu je to asi dvacet tři kilometrů a doba jízdy kolem 31 minut. Pokud pojede z práce do pronajatého bytu, ušetří podle aplikace Mapy.cz kolem 22 minut.

ČT v pronajatém bytě narazila i na dceru Němcové. Uvedla, že prostory využívá také.

Byt je umístěný v jednom z bytových domů, o jejichž pronájem se mohli hlásit zaměstnanci Nemocnice Na Homolce. Podle mluvčí nemocnice Martiny Dostálové ceny určil znalecký posudek, který měl uvést sumu nájemného za metr čtvereční obvyklou v místě a čase. „Zároveň zohlednil velmi špatný technický stav bytových jednotek,“ tvrdí Dostálová.

V domě, kde si pronajímá byt Němcová, jsou pak ostatní byty o velikosti zhruba šedesát metrů čtverečních využívány za nájem necelých osmi tisíc korun za měsíc. Lékařské zařízení je převedlo na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových i s nájemními smlouvami zhruba před dvěma měsíci.

„Paní Němcová byla oprávněna stejně jako ostatní zaměstnanci podat žádost o nájem bytu, což také uskutečnila i vzhledem k jejímu pracovnímu vytížení a mimopražskému bydlišti. S ohledem na volnou kapacitu bytového domu bylo žádosti vyhověno. Některé byty byly z důvodu nezájmu a špatnému technickému stavu dlouhodobě neobsazené,“ uvedla mluvčí nemocnice Martina Dostálová s tím, že se nejednalo o „služební byty“. „Tedy doba nájmu není vázána na dobu trvání pracovního poměru v nemocnici,“ dodala Dostálová.

Bydlení ve státním jako zaměstnanecký benefit

Případů, kdy stát pronajímal své byty zaměstnancům levně, je více. „Levnější cena ubytování pro státní zaměstnance je jistým benefitem, který se takto praktikuje dlouhodobě. Vzbuzuje to otázky, kde je hranice toho, jak by cena měla být nízká či vysoká. Ale bezpochyby by to mělo fungovat tak, že to zvýhodnění pro zaměstnance je pro něj po tu dobu, kdy v jisté funkci působí,“ říká právnička Transparency International Sylvie Kloboučková.

Levné ubytování měli ve státní správě i jinde. Dnes už exředitelka Státního zdravotního ústavu Jitka Sosnovcová si od úřadu pronajímala byt 56 metrů čtverečních za 960 korun měsíčně. Ministryně financí Alena Schillerová měla jako náměstkyně pronajatý byt 1+1 v Praze 1 včetně energií za 4952 korun.