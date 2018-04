Chyba Cermatu v přijímačkách na gymnázia může pomoct 721 žákům

Chyba byla v pátek odhalena v testu z českého jazyka a literatury. Týkala se otázky, kde měli studenti ze čtyř slov najít to, jehož kořen se skládá ze čtyř hlásek. Správně měla být pouze možnost „zabručeli“, jenže později se zjistilo, že správná je také další odpověď „rozběhla“. Kořen tohoto slova sice obsahuje jenom tři písmena, ale čtyři hlásky.

Klíč řešení úloh uváděl, že správně je pouze odpověď B, ve které se kořen slova „bruč“ vyslovuje se čtyřmi hláskami. Jenže správně je také odpověď C, kde je sice kořenem slova „rozběhla“ třípísmenné „běh“, které se ale ve skutečnosti vyslovuje „bjeh“, a tudíž v něm jsou taktéž čtyři hlásky. Hláska je základní jednotka zvukové stránky řeči.

A) objevili B) zabručeli C) rozběhla D) nevydržela

Podle Zíky volbu slova „rozběhla“ volilo pouze osm procent žáků, což byla nejméně častá volba. „Nic nenapovídalo tomu, že by se jednalo o nesprávné zadání. Zdá se, že žáci tuto variantu volili spíše náhodně než záměrně, ale nemůžeme to potvrdit ani vyvrátit,“ podotkl Zíka. Ani jednou se podle něj nestalo, že by student zaškrtl obě správné možnosti. Zadání testu ale upozorňuje, že u všech úloh je správná jen jedna odpověď.

Chyba může změnit hodnocení na 234 školách

Chyba by podle Zíky mohla ovlivnit přijímačky u 721 žáků, kteří dělali zkoušky na 234 školách. Tito žáci měli lepší výsledek v testu, který obsahoval spornou otázku. Zbývající studenti, kterým dodatečně bod přibyl, měli z českého jazyka lepší výsledek v druhém z testů, jenž otázku neobsahoval.

„Mají šanci na změnu hodnocení. Z těchto výsledků se ale nedá dost dobře usoudit, zda se u některého žáka po přehodnocení dotkne změna výsledků tak, že by překročil hranici přijetí,“ uvedl Zíka. Body z písemných testů totiž tvoří 60 procent z celkového hodnocení, zbytek pak tvoří kritéria stanovená ředitelem školy.

Zíka uvedl, že má zatím informace z jednoho velkého pražského gymnázia, které zaznamenalo velký převis uchazečů, opravené výsledky ale nezměnily celkové pořadí žáků. „Jak to dopadne na jiných školách, je obtížné soudit,“ dodal Zíka. Důležité podle něj je, jestli školy oznámily výsledky před páteční 17:00, kdy se na chybu přišlo. „Pokud je nevyhlásily, tak se vůbec nic neděje,“ myslí si ředitel Cermatu.