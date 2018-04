ANO a ČSSD finišují vládní program. Podívejte se na 17 sporných bodů

Dalším klíčovým bodem koaliční dohody má být slib, že případná vláda hnutí ANO a ČSSD nebude zvyšovat daně. Sociální demokraté přitom před jednáním chtěli zavést sektorovou daň pro banky, obnovit dědickou daň pro nejbližší příbuzné u majetku nad 50 milionů nebo zvýšit daně nejbohatším, čímž by chtěli získat víc peněz do rozpočtu.

15. Budou zavedeny slevy z jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory nad 65 let a žáky a studenty do 26 let.

Širší vedení sociální demokracie v sobotu podpořilo další vyjednávání o vládní koalici s hnutím ANO, která by se opírala o hlasy KSČM. Ústřední výbor rozhodl, že o koalici sociální demokraté rozhodnou ve vnitrostranickém referendu, které by se mělo konat do dvou měsíců a bude platné, pokud se hlasování zúčastní nejméně čtvrtina členů strany.

„My jsme predikovali 4,3 miliardy u EET a v podstatě jsme vybrali za rok 2017 na DPH o šest miliard více. To znamená, že to zafungovalo a EET předčilo naše odhady,“ uvedla ministryně financí v demisi Alena Schillerová (nestranička za ANO).

Kromě dalších programových bodů se ANO a ČSSD shodly také na tom, že do koaliční smlouvy zařadí spuštění 3. a 4. fáze elektronické evidence tržeb, které se mají týkat třeba řemeslníků, kadeřníků nebo soukromých právníků a lékařů. Právě od EET si ministerstvo financí podobně jako loni slibuje získat do rozpočtu miliardy korun navíc.

„Z dnešního jednání cítím podporu, abychom jednání (o vládě) dovedli k nějakému závěru, abychom se pokusili najít shodu,“ uvedl předseda strany Jan Hamáček. Stejně jako předseda Senátu Milan Štěch uvedl, že si členové výboru vyříkali rozdílné názory na jednání o vládě.

Sociální demokracie v podpoře vlády s ANO není jednotná. Mezi hlasité kritiky takové vládní koalice patří například exministr Jiří Dienstbier. Podle něj by bylo „naivní“ se domnívat, že by zástupci ANO dodrželi novou podmínku sociální demokracie, aby rezignovali, pokud by z vlády odstoupili ministři za ČSSD. Kritiku sklidila i případná nominace europoslance ČSSD Miroslava Pocheho do čela ministerstva zahraničí.