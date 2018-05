Český expert: OPCW je špičkovou organizací, která dokáže použití chemických zbraní potvrdit

A v případě dalšího raketového útoku v dubnu letošního roku na tři místa v Sýrii údajně spojená s výrobou chemických zbraní OPCW vůbec nepředpokládá, že by na místo měly přijet inspekční týmy a že by měly být odebrány nějaké vzorky.

Po raketovém útoku například na sklady chemických zbraní by mohlo dojít k rozmetání chemické munice nebo skladovacích kontejnerů a k uvolnění části těchto látek do ovzduší. Tím by mohlo dojít k sekundární kontaminaci terénu nebo objektů a k zasažení osob. To vše se následně dá zjistit odběrem vzorků a pečlivou analýzou.

Raketový útok ale není spolehlivou metodou ničení chemických zbraní a Konvence o zákazu chemických zbraní jej rozhodně pro tyto účely nikdy nepředpokládala.

K současnému vyšetřování v Dúmá – Rusko bránilo vstupu inspektorů do města z údajně bezpečnostních důvodů. Druhá strana tvrdí, že chtělo smazat stopy. Jak vypadá standardní postup?

V současné době je vše pojímáno především politicky, kdy každá strana uplatňuje své zájmy. Smazat všechny stopy nelze. Není možné dekontaminovat terén a objekty v takovém rozsahu, aby nebyla nalezena stopová množství chemických látek.

Mluvíme především o sarinu, který údajně byl použit v Dúmá. Dokonce společně s chlorem, což je už naprosto nereálné, protože by v tomto případě došlo ke vzájemné reakci.