Zemřel dlouholetý šéf Havlovy ochranky Antonín Maněna. Po boku spisovatele a prezidenta byl 30 let

„Jeho největší předností i slabinou bylo bezprostřední a otevřené jednání s kýmkoli. A dobří kamarádi si toho vážili,“ uvedla k Maněnovu úmrtí Knihovna Václava Havla.

Maněna se přátelil s Havlem téměř 30 let a zhruba deset let u něj sloužil. V roce 2001 však Havel tehdy čtyřiapadesátiletého Maněnu propustil. Podle tehdejších informací Práva to bylo na přání jeho manželky Dagmar. Hradní policii po Maněnovi převzal tehdejší zástupce ředitele Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu František Snopek.

S Havlem se Maněna seznámil přes knížky, které si se svou ženou Olgou půjčovali v Trutnově. Poprvé se setkali v roce 1974 a od té doby byli přáteli až do Havlova úmrtí na konci roku 2011. Maněna a jeho žena navíc manželům Havlovým pomáhali starat se o jejich chalupu na Hrádečku.

„Okolí Václava Havla nepostrádalo svérázné osobnosti a Tonda k nim rozhodně patřil. Byl nepřehlédnutelný, když bylo třeba, aby nepřehlédnutelný byl, a dokázal být stejně tak nenápadný, když se měl držet zpátky,“ uvedla Knihovna Václava Havla.