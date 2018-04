Murín čelil kritice dlouhodobě, říká nový šéf komise pro kontrolu GIBS. Tvrdí, že ovlivňovat kauzy nejde

Nový ředitel ale podle poslance ANO povede GIBS pouze krátce: „U stálého ředitele bude výběrové řízení v průběhu května. A předpoklad je, pokud by to šlo dobře, že od července by mohl být definitivní nový ředitel Generální inspekce, což bychom si všichni jistě přáli pro úplné zklidnění situace. A tam je plánováno skutečně otevřené, naprosto transparentní výběrové řízení, které bude vypsáno takovým způsobem a bude taková komise složená pouze z odborníků, aby byla zajištěna naprostá transparentnost.“

Podle Maška půjde o první transparentní výběrové řízení na šéfa GIBS. „Když si to zopakujeme, tak GIBS měla vždy jmenovaného ředitele. Ať to byl v roce 2012 pan (Ivan) Bílek, respektive potom za pana premiéra (Bohuslava) Sobotky, jeho nástupce pan Murín, vždy to bylo jmenováním tak, jak to ukládal ten zákon. A v tuto chvíli při tom otevřeném řízení se jde nad rámec toho zákona,“ tvrdí předseda sněmovní komise.

Samotná komise pro kontrolu GIBS nemá při výběru nového ředitele inspekce podle Maška žádnou roli. „Komisi pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů tato personální otázka vůbec nepřísluší. Ze zákona o GIBS to přísluší premiérovi, vládě a po projednání v bezpečnostním výboru parlamentu. Takže tak je to znění ze zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů,“ uvedl poslanec.

Podle Maška je kauza zpolitizována

Premiér Babiš a šéf GIBS Murín vedli několik týdnů spor. GIBS v březnu sdělila, že premiér na Murína opakovaně tlačil, aby ve vedení GIBS skončil. Na schůzkách Babiš Murínovi podle inspekce řekl, že pokud ředitelské místo opustí do konce února, obejde se to „bez skandálu“.

Babiš to popřel, ale následně začal Murína veřejně kritizovat a zahájil s ním kázeňské řízení. Premiér uvedl, že nemá k řediteli inspekce důvěru, zpochybnil také hospodaření GIBS.

Šéf GIBS Murín později skončil kvůli vyčerpání v nemocnici. Odchod do civilu zdůvodnil slovy, že pokud by zůstal ve funkci, mohlo by to vést ke zpochybňování výsledků práce inspekce.

Mašek odmítá, že za odchodem Murína jsou politické důvody. Podle něj šéf GIBS čelil dlouhodobé kritice. „Jedna věc je kritika současného vedení GIBS, která v podstatě jde ze strany státních zástupců, z minulosti šla od ministryně spravedlnosti, takže to je dlouhodobá záležitost, opakovaná, která vyústila potom v dopis státních zástupců ještě premiérovi Sobotkovi, který žádal případné kázeňské potrestání pana Murína,“ uvedl.