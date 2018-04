ČSSD diskutuje o vstupu do vlády, projedná klíčové stranické referendum

Senátoři kritizují, že by jejich strana měla mít menší nároky na Babiše, než má k vlastním členům. ANO odmítá do koaliční dohody zakotvit podmínku ČSSD, podle které by měl při prvoinstančním odsouzení člen vlády kabinet opustit. Vadí jim i to, že by se menšinový kabinet ČSSD a ANO musel opírat při hlasování o důvěře o komunisty. Za třetí důvod proti koalici označili senátoři dosavadní hlasovací spojenectví ANO s komunisty a SPD.

Jednání o koalici by měla podle plánu ANO a ČSSD pokračovat příští týden. Po čtvrteční schůzce šéfů obou subjektů s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem o tom hovořil Hamáček. K výsledkům prvního trojstranného jednání na úrovni předsedů se nikdo z nich nevyjádřil.