Za kampaň dal ze svého nejvíce Horáček, od lidí nejvíce vybral Drahoš. Zeman údaje zatím nedodal

Někteří kandidáti rozepisují financování své kampaně detailně a uvádějí například náklady na pohonné hmoty nebo na taxi. Michal Horáček výdaje na kampaň uvedl jako „komplexní náklady zajištění volební kampaně“.

Tyto položky mají v Horáčkově finanční zprávě milionové hodnoty. Podle Jana Outlého z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran je sice takové označení nepřehledné, ale ne v rozporu se zákonem. „Bohužel se to tak napsat může. K tomu je pak i detailní účetnictví, ze kterého bychom měli částky rozklíčovat a zkonfrontovat s tím, co jsme namonitorovali my. Každopádně to není úplně dobrá praxe, protože pro veřejnost nemá taková informace hodnotu,“ řekl Outlý.